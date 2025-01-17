Промес опубликовал видео из периода своей игры за «Спартак»

Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес в своём аккаунте в социальной сети опубликовал видео из периода своего выступления в составе красно-белых.

Видео представляет собой нарезку фрагментов, где сначала представлено, как нидерландский футболист готовится к одному из матчей с «Зенитом», затем демонстрируются успешные действия Промеса во время самой игры с сине-бело-голубыми.

Отметим, что экс-нападающий «Спартака» сопроводил это видео эмодзи песочных часов. Как предполагают болельщики красно-белых в соцсетях, таким способом Промес может намекать на скорое возвращение в московский клуб.

Фото: Скриншот из видео

Фото: Скриншот из видео

Напомним, в марте 2024 года футболист был задержан в Дубае по запросу нидерландских властей. На родине игрок был приговорён к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде запрещённых веществ и к полутора годам за поножовщину с родственником. Промесу грозит экстрадиция на родину.

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