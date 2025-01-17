Воспитанник «Барселоны» Деулофеу расторг контракт с «Удинезе» из-за проблем со здоровьем

Бывший нападающий «Удинезе» Жерар Деулофеу рассказал о проблемах со здоровьем, из-за которых расторг контракт с клубом и может больше не сыграть в футбол.

«У меня был плохой период, два года назад получил разрыв крестообразной связки в матче с «Наполи», но я поправился и смог играть с травмой в «Сампдории». После того матча узнал, что мне предстоит операция. К сожалению, после операции у меня возникла инфекция хряща. А когда дело доходит до хрящей, они твёрдые, кости болят, потому что ударяются друг о друга, это уже выходит за рамки обычной травмы.

Если я однажды вернусь играть, не сомневаюсь, что вернусь в этой футболке, в этот клуб и к этим людям, которые всегда помогали мне. Мы достигли соглашения о завершении контракта, но отношения между нами остаются особенными», — приводит слова Деулофеу официальный сайт «Удинезе» со ссылкой на Sky Sport.

30-летний Деулофеу является воспитанником «Барселоны». Также нападающий, на счету которого четыре матча в составе сборной Испании, выступал за «Уотфорд», «Эвертон», «Милан» и «Севилью». За «Удинезе» выступал с октября 2020 года. С января 2023 года футболист больше не появлялся на поле.