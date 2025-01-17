«МЮ» совершил камбэк в игре АПЛ с «Саутгемптоном» благодаря хет-трику Диалло в концовке

Завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон». Игра проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Джон Брукс из Лестера. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 43-й минуте полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мануэль Угарте забил автогол. На 82-й минуте крайний нападающий хозяев Амад Диалло восстановил равновесие. На 90-й минуте Диалло оформил дубль. На 90+4-й минуте Диалло забил свой третий мяч в игре.

«Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 26 очков за 21 матч. «Саутгемптон» заработал шесть очков в 21 игре и располагается на 20-й строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 47 очков за 20 игр.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: