Результаты матчей английской Премьер-лиги 16 января

В четверг, 16 января, состоялись два матча 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Англии 16 января:

«Ипсвич» — «Брайтон» — 0:2;

«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» — 3:1.

На первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025 располагается «Ливерпуль», у которого 47 очков. «Арсенал» занимает второе место. Команда набрала 43 очка за 21 матч. На третьей строчке находится «Ноттингем Форест», набравший 41 очко. В зоне вылета на данный момент идут «Ипсвич Таун» (16), «Лестер Сити» (14) и «Саутгемптон» (6).

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: