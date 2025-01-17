«Реал» переиграл «Сельту» в дополнительное время в матче Кубка Испании с семью голами

В ночь с 16 на 17 января мск на мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершился матч 1/8 финала Кубка Испании между «Реалом» и «Сельтой». Клуб из Мадрида одержал победу в дополнительное время со счётом 5:2 д.в. и вышел в четвертьфинал турнира.

На 37-й минуте счёт открыл французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе. На 48-й минуте бразилец Винисиус Жуниор удвоил преимущество «Королевского клуба». На 83-й минуте ивуарийский форвард галисийцев Жонатан Бамба сократил отставание «Сельты», а на 90+1-й минуте центральный защитник гостей Маркос Алонсо сравнял счёт, реализовав пенальти.

Первая часть дополнительного времени завершилась без забитых мячей, в заключительные 15 минут «Реал» вырвал победу благодаря дублю бразильского нападающего Эндрика (голы на 108-й и 119-й минутах) и голу полузащитника Федерико Вальверде на 112-й минуте.

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