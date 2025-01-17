Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Реал Мадрид – Сельта, результат матча 16 января 2024, счет 5:2 д.в., 1/8 финала Кубка Испании

«Реал» переиграл «Сельту» в дополнительное время в матче Кубка Испании с семью голами
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 16 на 17 января мск на мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершился матч 1/8 финала Кубка Испании между «Реалом» и «Сельтой». Клуб из Мадрида одержал победу в дополнительное время со счётом 5:2 д.в. и вышел в четвертьфинал турнира.

Кубок Испании . 1/8 финала
16 января 2025, четверг. 23:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
5 : 2
ДВ
Сельта
Виго
1:0 Мбаппе – 37'     2:0 Винисиус Жуниор – 48'     2:1 Бамба – 83'     2:2 Алонсо – 90+1'     3:2 Эндрик – 108'     4:2 Вальверде – 112'     5:2 Эндрик – 119'    

На 37-й минуте счёт открыл французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе. На 48-й минуте бразилец Винисиус Жуниор удвоил преимущество «Королевского клуба». На 83-й минуте ивуарийский форвард галисийцев Жонатан Бамба сократил отставание «Сельты», а на 90+1-й минуте центральный защитник гостей Маркос Алонсо сравнял счёт, реализовав пенальти.

Первая часть дополнительного времени завершилась без забитых мячей, в заключительные 15 минут «Реал» вырвал победу благодаря дублю бразильского нападающего Эндрика (голы на 108-й и 119-й минутах) и голу полузащитника Федерико Вальверде на 112-й минуте.

Календарь Кубка Испании
Турнирная сетка Кубка Испании

Видео: Ямаль закрыл эмблему «Реала» во время фото с фанатом

Материалы по теме
«Реал» может сделать новое предложение о приобретении Александер-Арнольда в январе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android