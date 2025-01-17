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Массимилиано Аллегри станет главным тренером «Аль-Ахли» — Фабрицио Романо

Массимилиано Аллегри станет главным тренером «Аль-Ахли» — Фабрицио Романо
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57-летний итальянский тренер Массимилиано Аллегри, ранее работавший с туринским «Ювентусом» и «Миланом», станет главным тренером саудовского клуба «Аль-Ахли», сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По данным источника, «Аль-Ахли» и Аллегри принципиально согласовали сделку, детали контракта будут уточнены в ближайшие дни. Сообщается, что итальянский специалист возглавит клуб в июне 2025 года, до этого времени руководство назначит исполняющего обязанности главного тренера.

На счету Аллегри 14 трофеев — шесть чемпионств Италии (пять с «Юве» и одно с «Миланом»), пять Кубков Италии с туринцами и три национальных Суперкубка (два с «Ювентусом», один с «Миланом»). Во главе «Ювентуса» специалист дважды выходил в финал Лиги чемпионов.

Видео: Аллегри щиплет травку, а «Ливерпуль» ощипал «Тоттенхэм». ХиТ#183

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