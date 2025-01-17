Диалло повторил достижение Сульшера и Руни в АПЛ
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло повторил достижения Уле-Гуннара Сульшера и Уэйна Руни в чемпионате Англии, сообщает Squawka в социальной сети X.
Англия — Премьер-лига . 21-й тур
16 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 1
Саутгемптон
Саутгемптон
0:1 Угарте – 43' 1:1 Диалло – 82' 2:1 Диалло – 90' 3:1 Диалло – 90+4'
Диалла забил три гола в последние десять минут матча с 21-го тура чемпионата Англии с «Саутгемптоном» (3:1). Он стал третьим игроком в истории АПЛ, забившим 3+ гола в последние 10 минут матча.
Ранее это удавалось только Сульшеру в 1999 году и Руни в 2010 году.
Диалло перешёл «Манчестер Юнайтед» в 2021 году. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2030 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 25 млн.
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