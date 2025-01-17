«Пятый год всё примерно одно и то же». Андрей Мостовой рассказал о тренировках «Зенита»

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой поделился информацией о тренировочном процессе сине-бело-голубых в ходе зимних межсезонных сборов.

— Как настроение, как атмосфера в команде? Всё ли привычно или есть что-то новое?

— Вот завтра будет какой-то тест, что-то новенькое, а так уже пятый год всё примерно одно и то же. Все понимают, через что нам придется пройти. Ничего принципиально нового не происходит — у нас тот же спортивный центр и поля, команда почти не поменялась. Всё одно стандартно (улыбается), - приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».

27-летний левый вингер Андрей Мостовой непрерывно выступает за «Зенит» с июля 2020 года после возвращения из аренды в «Сочи». Главным тренером петербуржцев с мая 2017 года является Сергей Семак.

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