Результаты матчей 1/8 финала Кубка Испании 16 января
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16 января состоялись три матча 1/8 финала Кубка Испании сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех встреч турнира, прошедших в этот день.
Результаты матчей Кубка Испании 16 января:
- «Атлетик» — «Осасуна» — 2:3.
- «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано» — 3:1.
- «Реал Мадрид» — «Сельта» — 5:2 д.в. (2:2).
Кубок Испании . 1/8 финала
16 января 2025, четверг. 21:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
2 : 3
Осасуна
Памплона
0:1 Орос – 41' 0:2 Будимир – 44' 1:2 Уильямс – 45+3' 2:2 де Маркос – 55' 2:3 Будимир – 70'
Кубок Испании . 1/8 финала
16 января 2025, четверг. 21:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
3 : 1
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Оярсабаль – 24' 2:0 Оласагасти – 45+1' 2:1 Трехо – 45+6' 3:1 Гомес – 79'
Удаления: нет / Эспино – 77'
Кубок Испании . 1/8 финала
16 января 2025, четверг. 23:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
5 : 2
ДВ
Сельта
Виго
1:0 Мбаппе – 37' 2:0 Винисиус Жуниор – 48' 2:1 Бамба – 83' 2:2 Алонсо – 90+1' 3:2 Эндрик – 108' 4:2 Вальверде – 112' 5:2 Эндрик – 119'
Жеребьёвка 1/4 финала Кубка Испании состоится 20 января. Победителем прошлого розыгрыша-2023/2024 является «Атлетик» из Бильбао, который в финале после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время со счётом 4:2 переиграл в серии пенальти «Мальорку». Таким образом, в текущем сезоне у Кубка Испании будет новый обладатель.
Видео: «Атлетик» отметил победу в Кубке Испании речной прогулкой
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