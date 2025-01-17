Результаты матчей 1/8 финала Кубка Испании 16 января

16 января состоялись три матча 1/8 финала Кубка Испании сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех встреч турнира, прошедших в этот день.

Результаты матчей Кубка Испании 16 января:

«Атлетик» — «Осасуна» — 2:3.

«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано» — 3:1.

«Реал Мадрид» — «Сельта» — 5:2 д.в. (2:2).

Жеребьёвка 1/4 финала Кубка Испании состоится 20 января. Победителем прошлого розыгрыша-2023/2024 является «Атлетик» из Бильбао, который в финале после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время со счётом 4:2 переиграл в серии пенальти «Мальорку». Таким образом, в текущем сезоне у Кубка Испании будет новый обладатель.

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