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Результаты матчей 1/8 финала Кубка Испании 16 января

Результаты матчей 1/8 финала Кубка Испании 16 января
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16 января состоялись три матча 1/8 финала Кубка Испании сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех встреч турнира, прошедших в этот день.

Календарь Кубка Испании
Турнирная сетка Кубка Испании

Результаты матчей Кубка Испании 16 января:

  • «Атлетик» — «Осасуна» — 2:3.
  • «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано» — 3:1.
  • «Реал Мадрид» — «Сельта» — 5:2 д.в. (2:2).
Кубок Испании . 1/8 финала
16 января 2025, четверг. 21:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
2 : 3
Осасуна
Памплона
0:1 Орос – 41'     0:2 Будимир – 44'     1:2 Уильямс – 45+3'     2:2 де Маркос – 55'     2:3 Будимир – 70'    
Кубок Испании . 1/8 финала
16 января 2025, четверг. 21:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
3 : 1
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Оярсабаль – 24'     2:0 Оласагасти – 45+1'     2:1 Трехо – 45+6'     3:1 Гомес – 79'    
Удаления: нет / Эспино – 77'
Кубок Испании . 1/8 финала
16 января 2025, четверг. 23:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
5 : 2
ДВ
Сельта
Виго
1:0 Мбаппе – 37'     2:0 Винисиус Жуниор – 48'     2:1 Бамба – 83'     2:2 Алонсо – 90+1'     3:2 Эндрик – 108'     4:2 Вальверде – 112'     5:2 Эндрик – 119'    

Жеребьёвка 1/4 финала Кубка Испании состоится 20 января. Победителем прошлого розыгрыша-2023/2024 является «Атлетик» из Бильбао, который в финале после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время со счётом 4:2 переиграл в серии пенальти «Мальорку». Таким образом, в текущем сезоне у Кубка Испании будет новый обладатель.

Видео: «Атлетик» отметил победу в Кубке Испании речной прогулкой

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