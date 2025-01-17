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Стали известны все участники четвертьфинала Кубка Испании

Стали известны все участники четвертьфинала Кубка Испании
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В Кубке Испании определились все клубы-участники стадии 1/4 финала.

По итогам матчей 1/8 финала турнира стало известно, что на этапе четвертьфинала борьбу за трофей продолжат «Валенсия», «Хетафе», «Леганес», «Барселона», мадридский «Атлетико», «Осасуна», «Реал Сосьедад» и мадридский «Реал».

Жеребьёвка 1/4 финала Кубка Испании, которая определит точный состав четвертьфинальных пар, состоится 20 января. Победителем прошлого розыгрыша-2023/2024 является «Атлетик» из Бильбао, в серии пенальти одолевший в финале «Мальорку» (1:1, 4:2 пен.). Из текущего розыгрыша турнира баскский клуб выбыл на стадии 1/8 финала, проиграв на своём поле «Осасуне» со счётом 2:3.

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