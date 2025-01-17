18-летний Эндрик прокомментировал дубль за «Реал» в ворота «Сельты» в Кубке Испании

Бразильский нападающий «Реала» Эндрик высказался по итогам победного для мадридцев матча 1/8 финала Кубка Испании с «Сельтой» (5:2 д.в.), в ходе которого форвард отметился решившим исход противостояния дублем во второй половине дополнительного времени.
«Мне нравится всё в «Реале» — клуб, болельщики. Мои голы — для Рюдигера, он помогает мне каждый день. Я знал, что здесь мне придётся работать намного усерднее, и я хочу показать свою лучшую игру за мадридский «Реал», — приводит слова Эндрика журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.
18-летний Эндрик выступает за «Реал» с июля 2024 года. В текущем сезоне на его счету 17 матчей за клуб во всех турнирах, четыре забитых мяча и один результативный пас.
Видео: Эндрик впервые встретился с игроками и тренерами «Реала»
- 17 января 2025
-
03:27
-
03:21
-
03:03
-
03:00
-
02:35
-
02:23
-
02:09
-
02:03
-
01:44
-
01:44
-
00:55
-
00:55
-
00:47
-
00:38
-
00:24
-
00:16
-
00:02
-
00:01
- 16 января 2025
-
23:44
-
23:35
-
23:33
-
23:22
-
23:21
-
23:04
-
22:49
-
22:43
-
22:27
-
22:25
-
22:22
-
22:03
-
22:00
-
21:45
-
21:45
-
21:27
-
21:24