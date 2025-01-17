18-летний Эндрик прокомментировал дубль за «Реал» в ворота «Сельты» в Кубке Испании

Бразильский нападающий «Реала» Эндрик высказался по итогам победного для мадридцев матча 1/8 финала Кубка Испании с «Сельтой» (5:2 д.в.), в ходе которого форвард отметился решившим исход противостояния дублем во второй половине дополнительного времени.

«Мне нравится всё в «Реале» — клуб, болельщики. Мои голы — для Рюдигера, он помогает мне каждый день. Я знал, что здесь мне придётся работать намного усерднее, и я хочу показать свою лучшую игру за мадридский «Реал», — приводит слова Эндрика журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

18-летний Эндрик выступает за «Реал» с июля 2024 года. В текущем сезоне на его счету 17 матчей за клуб во всех турнирах, четыре забитых мяча и один результативный пас.

Видео: Эндрик впервые встретился с игроками и тренерами «Реала»