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Аршавин: не вижу изменений в поведении Батракова

Аршавин: не вижу изменений в поведении Батракова
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Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о полузащитнике «Локомотива» Алексее Батракове.

«Думаю, что Батраков во второй части сезона будет выглядеть великолепно. Понятно, что ему будет тяжелее, потому что тренеры других команд теперь обращают на него внимание. Мне кажется, что он достаточно стабильно играет, пока все проходит без спадов. Конечно, какие‑то матчи не удаются, но невозможно забивать каждую игру. Я не вижу изменений в поведении Батракова. У меня нет сомнений, что он продолжит играть на высоком уровне», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Батраков провёл «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и восемь результативных передач. Действующее контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2027 года.

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