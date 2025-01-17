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Вингер «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, что для него главное на первом зимнем сборе

Вингер «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, что для него главное на первом зимнем сборе
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Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, что для него является главным на первом зимнем тренировочном сборе.

«Для меня главное на первом сборе — заново научиться мяч держать, вспомнить, как с ним работать (улыбается). На первом сборе я не обращаю внимания, если что-то не получается, — просто понимаю, что это нормально. Конечно, координацию за отпуск теряешь, чувство мяча. Ну и физически очень большие нагрузки — тяжело всё это переносить, а потом с мячом работать. Когда пробежишь пару километров на скорости, мяч уже не так держится под нагрузками. На первом сборе это нормально — сейчас мы набираем физические кондиции и возвращаемся к работе с мячом, привыкаем», — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».

В текущем сезоне на счету 27-летнего Андрея Мостового 22 матча за петербургский «Зенит» во всех турнирах, шесть забитых мячей и три результативных паса. Сине-бело-голубые по итогам осенней части сезона занимают в турнирной таблице РПЛ вторую строчку, набрав 39 очков в 18 матчах и уступая лидирующему «Краснодару» только по результату личной встречи.

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