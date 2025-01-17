Вингер «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, что для него главное на первом зимнем сборе

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, что для него является главным на первом зимнем тренировочном сборе.

«Для меня главное на первом сборе — заново научиться мяч держать, вспомнить, как с ним работать (улыбается). На первом сборе я не обращаю внимания, если что-то не получается, — просто понимаю, что это нормально. Конечно, координацию за отпуск теряешь, чувство мяча. Ну и физически очень большие нагрузки — тяжело всё это переносить, а потом с мячом работать. Когда пробежишь пару километров на скорости, мяч уже не так держится под нагрузками. На первом сборе это нормально — сейчас мы набираем физические кондиции и возвращаемся к работе с мячом, привыкаем», — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».

В текущем сезоне на счету 27-летнего Андрея Мостового 22 матча за петербургский «Зенит» во всех турнирах, шесть забитых мячей и три результативных паса. Сине-бело-голубые по итогам осенней части сезона занимают в турнирной таблице РПЛ вторую строчку, набрав 39 очков в 18 матчах и уступая лидирующему «Краснодару» только по результату личной встречи.

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