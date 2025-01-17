Карло Анчелотти отреагировал на свист болельщиков «Реала» в свой адрес

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о свисте болельщиков в свой адрес, а также в сторону футболистов мадридского клуба перед матчем Кубка Испании с «Сельтой» (5:2).

«Это сигнал от болельщиков, и он оправдан, учитывая то, что произошло в матче с «Барселоной». Затем мы хорошо отреагировали. Сегодня «Бернабеу» освистал, чтобы обратить наше внимание. Но когда «Бернабеу» начинает нас поддерживать, это становится чем-то особенным», — приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, В предыдущем матче «Реал» потерпел разгромное поражение в матче с «Барселоной» со счётом 2:5 в финале Суперкубка Испании.

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