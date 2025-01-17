Карло Анчелотти отреагировал на свист болельщиков «Реала» в свой адрес
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о свисте болельщиков в свой адрес, а также в сторону футболистов мадридского клуба перед матчем Кубка Испании с «Сельтой» (5:2).
Кубок Испании . 1/8 финала
16 января 2025, четверг. 23:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
5 : 2
ДВ
Сельта
Виго
1:0 Мбаппе – 37' 2:0 Винисиус Жуниор – 48' 2:1 Бамба – 83' 2:2 Алонсо – 90+1' 3:2 Эндрик – 108' 4:2 Вальверде – 112' 5:2 Эндрик – 119'
«Это сигнал от болельщиков, и он оправдан, учитывая то, что произошло в матче с «Барселоной». Затем мы хорошо отреагировали. Сегодня «Бернабеу» освистал, чтобы обратить наше внимание. Но когда «Бернабеу» начинает нас поддерживать, это становится чем-то особенным», — приводит слова Анчелотти Marca.
Напомним, В предыдущем матче «Реал» потерпел разгромное поражение в матче с «Барселоной» со счётом 2:5 в финале Суперкубка Испании.
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