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Хавбек «Химок» рассказал о личных планах на 2025 год, упомянув «Барселону»

Хавбек «Химок» рассказал о личных планах на 2025 год, упомянув «Барселону»
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Полузащитник подмосковных «Химок» Бутта Магомедов ответил на вопрос о личных ожиданиях от наступившего 2025 года.

— Какие ожидания от 2025 года? Грандиозные! Закрепиться в команде. Лично и самой команде есть что доказывать. Надо к этому стремиться.

— Ощущение, что под словом «грандиозные» подразумевалось нечто большее — сборная России или вовсе «Барселона».
— «Барселона» тоже есть в планах. (Улыбается.) Посмотрим, — приводит слова Магомедова «РБ Спорт».

27-летний атакующий полузащитник Бутта Магомедов выступает за подмосковные «Химки» с февраля 2022 года, в текущем сезоне на его счету 21 матч за клуб во всех турнирах, три забитых гола и один результативный пас. Красно-чёрные набрали 16 очков в 18 матчах и по итогам осеней части сезона находятся в турнирной таблице РПЛ на 13-м месте — в зоне стыковых матчей.

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