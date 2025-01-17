Мбаппе повторил редкое достижение в «Реале», которое ранее покорялось лишь Бензема
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Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе забил гол в матче Кубка Испании с «Сельтой» (5:2) и повторил редкое достижение в составе мадридского клуба, которое покорялось ранее только Кариму Бензема, сообщает MisterChip (Alexis) на личной странице в социальной сети X.
Кубок Испании . 1/8 финала
16 января 2025, четверг. 23:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
5 : 2
ДВ
Сельта
Виго
1:0 Мбаппе – 37' 2:0 Винисиус Жуниор – 48' 2:1 Бамба – 83' 2:2 Алонсо – 90+1' 3:2 Эндрик – 108' 4:2 Вальверде – 112' 5:2 Эндрик – 119'
Мбаппе забил гол в шестом турнире в одном сезоне. Кариму Бензема удалось сделать это в сезоне 2022/2023. В нынешнем сезоне Мбаппе забивал в чемпионате Испании, Суперкубке и Кубке страны, Лиге чемпионов, Межконтинентальном кубке и Суперкубке УЕФА.
Мбаппе перешёл в «Реал» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года.
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