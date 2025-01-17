Мбаппе повторил редкое достижение в «Реале», которое ранее покорялось лишь Бензема

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе забил гол в матче Кубка Испании с «Сельтой» (5:2) и повторил редкое достижение в составе мадридского клуба, которое покорялось ранее только Кариму Бензема, сообщает MisterChip (Alexis) на личной странице в социальной сети X.

Мбаппе забил гол в шестом турнире в одном сезоне. Кариму Бензема удалось сделать это в сезоне 2022/2023. В нынешнем сезоне Мбаппе забивал в чемпионате Испании, Суперкубке и Кубке страны, Лиге чемпионов, Межконтинентальном кубке и Суперкубке УЕФА.

Мбаппе перешёл в «Реал» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года.

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