Воспитанник «Краснодара» оценил переход Матвея Сафонова в «ПСЖ»

Защитник «Пари НН» и воспитанник клубной академии «Краснодара» Данила Ведерников высказался о переходе экс-голкипера чёрно-зелёных Матвея Сафонова во французский «ПСЖ».

«Его матчи не смотрю, но новости, конечно, выскакивают. Это очень крутой трансфер: воспитанник «Краснодара» уехал в «ПСЖ». Мы с Матвеем пересекались в Краснодаре – были в академии. Я на два года старше. Очень рад за него. И вообще, вижу большой плюс в том, что российские ребята уезжают играть в хорошие зарубежные команды», — приводит слова Ведерникова «Евро-Футбол.Ру».

25-летний российский голкипер, воспитанник клубной академии «Краснодара» Матвей Сафонов в июне 2024 года перешёл во французский «Пари Сен-Жермен», сумма трансферной компенсации «быкам» составила € 20 млн. В текущем сезоне на его счету восемь матчей за парижан во всех турнирах с шестью пропущенными голами, три игры Матвей завершил «всухую».

Видео: Фанаты «ПСЖ» скандируют имя Матвея Сафонова