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После заявления Федорищева о долге «Крыльев» за судейство возбуждено уголовное дело

После заявления Федорищева о долге «Крыльев» за судейство возбуждено уголовное дело
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По заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о связанных с судейством махинациях в футболе возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД России по региону.

В ноябре 2024 года глава Самарской области сообщил, что один из руководителей «Крыльев Советов» рассказал ему о существующем долге клуба в размере 36 млн рублей, которые должны были быть выплачены неизвестным, связанным с судейством в российском футболе. По словам Вячеслава Федорищева, в отечественном футболе существует коррупционная система, в которую могут быть вовлечены до 10 клубов.

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