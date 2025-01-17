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«Торпедо» объявило о трансфере бразильца Алессона

«Торпедо» объявило о трансфере бразильца Алессона
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Московское «Торпедо» объявило о приобретении бразильского нападающего Алессона из «Вила Новы». Игрок будет выступать за чёрно-белых под номером 8.

«Алессон, добро пожаловать в «Торпедо»!» — говорится в заявлении пресс-службы на официальном сайте клуба.

25-летний Алессон является воспитанном академии «Параны». За свою карьеру футболист также успел поиграть за «Байю», «Куябу» и «Гойас». В минувшем сезоне форвард принял участие в 56 матчах «Вила Новы» во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал 10 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в € 900 тыс.

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