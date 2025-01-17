Голкипер «Локомотива» Митрюшкин: Батракову нужно подобрать правильную команду в Европе

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин высказался о партнёре по команде, полузащитнике железнодорожников Алексее Батракове. По словам Митрюшкина, Алексею не нужно спешить с переездом в Европу.

«Мне нравится Батраков с первого дня, могу только пожелать ему удачи, чтобы он продолжал забивать и радовать болельщиков. Он должен сам понять, какой европейский чемпионат ему больше подходит. Алексею не нужно спешить, надо правильно выбрать команду», — заявил Митрюшкин в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Алексей Батраков сыграл за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 8 млн.