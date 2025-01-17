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Неймар — об уходе из «Барселоны» в «ПСЖ»: я хотел играть с бразильцами

Неймар — об уходе из «Барселоны» в «ПСЖ»: я хотел играть с бразильцами
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Бывший нападающий «Барселоны» Неймар высказался о своём уходе из каталонского клуба в 2017 году. Напомним, бразилец перешёл во французский «ПСЖ».

«Это что-то личное. Очевидно, что в финансовом плане предложение «ПСЖ» было лучше, чем то, что я имел в «Барселоне»… и там тоже были бразильцы. Я хотел играть с бразильцами. Там были Тьяго Силва, Дани Алвес, которого только что подписали, Маркиньос, Лукас Моура. Все они были моими друзьями», — приводит слова Неймара журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Неймар выступал в составе «Барселоны» с 2013 по 2017 год. За этот период он принял участие в 186 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 105 голами и 76 результативными передачами.

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