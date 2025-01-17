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«Он был изолирован». Экс-игрок «Динамо» Батак поделился воспоминаниями о Тьяго Силве в РПЛ

«Он был изолирован». Экс-игрок «Динамо» Батак поделился воспоминаниями о Тьяго Силве в РПЛ
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Бывший футболист московского «Динамо» Радослав Батак поделился воспоминаниями о совместном пребывании в стане бело-голубых с Тьяго Силвой. Бразилец не смог проявить себя в России по причине тяжёлой болезни — у него был туберкулёз. Но впоследствии Силва стал одним из лучших защитников в мировом футболе и выступал за европейские топ-клубы.

– По какой причине Тьяго Сильве не удалось себя реализовать в Москве?
– Он болел. У него был туберкулёз. Я давно написал ему сообщение, но он не ответил. Так что мы не общаемся.

– Не боялись, что он может вас заразить?
– Нет, не боялся. Он жил в другом месте, был изолирован, — приводит слова Радослава Батака интернет-портал Metaratings.

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