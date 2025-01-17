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Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 21-го тура Серии А сезона-2024/2025

Сегодня, 17 января, матчем между «Ромой» и «Дженоа» стартует 21-й тур итальянской Серии А сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

Пятница, 17 января:

22:45 мск. «Рома» — «Дженоа».

Суббота, 18 января:

17:00 мск. «Болонья» — «Монца»;

20:00 мск. «Ювентус» — «Милан»;

22:45 мск. «Аталанта» — «Наполи».

Воскресенье, 19 января:

14:30 мск. «Фиорентина» — «Торино»;

17:00 мск. «Кальяри» — «Лечче»;

17:00 мск. «Парма» — «Венеция»;

20:00 мск. «Верона» — «Лацио»;

22:45 мск. «Интер» — «Эмполи».

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Наполи», имеющий в своём активе 47 очков после 20 матчей. На втором месте находится «Интер», набравший 44 очка после 19 игр. Тройку лидеров замыкает «Аталанта» (43 очка после 20 матчей).