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Вратарь «Химок» Обухов назвал лучшего голкипера мира

Вратарь «Химок» Обухов назвал лучшего голкипера мира
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Вратарь подмосковных «Химок» Игорь Обухов назвал выступающего за мадридский «Атлетико» Яна Облака лучшим голкипером мира. По словам Обухова, Яна отличает качественная и стабильная игра.

— Кто для вас является лучшим вратарём мира?
— Ян Облак. Он мне всегда импонировал. Он выступает за «Атлетико» Мадрид уже сезонов 10 и показывает уверенную, качественную игру. А главное – стабильную, что мне больше всего нравится. Это один из самых важных факторов, — приводит слова Обухова «Евро-Футбол.Ру».

Облак выступает за «Атлетико» с 2014 года. В составе «матрасников» словенец выигрывал чемпионат Испании и Лигу Европы. Отметим, что по итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В зоне переходных матчей находятся «Химки» и «Факел». «Оренбург» и «Ахмат» занимают последние места в таблице.

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