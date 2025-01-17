Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 18-го тура Лиги 1 сезона-2024/2025

Сегодня, 17 января, стартует 17-й тур французской Лиги 1 нынешнего сезона. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Пятница, 17 января:
21:00 мск. «Монпелье» — «Монако»;
23:05 мск. «Лилль» — «Ницца»;
Суббота, 18 января:
19:00 мск. «Ланс» — «ПСЖ»;
21:00 мск. «Ренн» — «Брест»;
23:05 мск. «Лион» — «Тулуза»;
Воскресенье, 19 января:
17:00 мск. «Сент-Этьен» — «Нант»;
19:15 мск. «Анже» — «Осер»;
19:15 мск. «Реймс» — «Гавр»;
22:45. мск. «Марсель» — «Страсбург».
Турнирную таблицу Лиги 1 сезона-2024/2025 возглавляет «ПСЖ». Команда набрала 43 очка за 17 матчей. Второе место занимает «Марсель» с 36 очками. Тройку лидеров замыкает «Монако», имеющий в своём активе 31 очко.