Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Сульшер возглавит «Бешикташ» — Романо

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер в ближайшее время вылетит в Стамбул, чтобы завершить сделку по подписанию контракта с «Бешикташем». Ранее пост главного тренера клуба занимал нидерландец Джованни ван Бронкхорст.

По информации источника, контракт норвежского специалиста с турецким клубом будет рассчитан до июня 2026 года.

Напомним, норвежский тренер находится без работы с ноября 2021 года. Последним клубом 51-летнего специалиста был английский «Манчестер Юнайтед». Норвежец возглавлял манкунианцев с декабря 2018 года. Ранее Уле-Гуннар Сульшер также работал в «Мольде» и «Кардиффе».