В «Крыльях Советов» заявили, что окажут содействие в расследовании по заявлению Федорищева

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев заявил, что самарцы окажут содействие при расследовании уголовного дела о мошенничестве по заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

«В наших интересах, чтобы в спорте не было таких «грязных» историй о противоправном влиянии на спортивный результат. Окажем содействие и всем чем можем — поможем», — приводит слова Яковлева «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что по заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о связанных с судейством махинациях в футболе возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В ноябре 2024 года глава Самарской области сообщил, что один из руководителей «Крыльев Советов» рассказал ему о существующем долге клуба в размере 36 млн рублей, которые должны были быть выплачены неизвестным, связанным с судейством в российском футболе. По словам Вячеслава Федорищева, в отечественном футболе существует коррупционная система, в которую могут быть вовлечены до 10 клубов.