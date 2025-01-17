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Экс-защитник «Спартака» Тавареш подпишет контракт с ABC на следующей неделе

Экс-защитник «Спартака» Тавареш подпишет контракт с ABC на следующей неделе
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Защитник Томаш Тавареш, с которым накануне расторг контракт московский «Спартак», продолжит карьеру в португальском клубе АВС. Он подпишет договор с новой командой на следующей неделе.

«Томаш Тавареш подпишет контракт с ABC на следующей неделе», — сообщили в пресс службе клуба корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Португальский футболист Тавареш, присоединившийся к московскому клубу из «Бенфики» в январе 2023 года, за время своего пребывания в команде сыграл в 22 матчах во всех турнирах. За это время защитник забил один гол и сделал одну результативную передачу. По информации портала Transfermarkt, его текущая рыночная стоимость составляет € 1 млн.

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