Неймар рассказал, как выбирал между «Барселоной» и «Реалом»

Бывший нападающий «Барселоны» Неймар, ныне выступающий за саудовский «Аль-Хиляль», поделился воспоминаниями о выборе между каталонским клубом и мадридским «Реалом».

«Я не жалею, что выбрал «Барселону», а не «Реал» Мадрид. Я пошёл туда по зову сердца. Я, конечно, хотел играть с Месси! «Барса» была командой, которую я любил. Я всегда следил за ней, ещё со времён Роналдиньо я всегда говорил: я хочу играть там. Так и случилось.

Это были напряжённые дни. Два-три дня я даже не тренировался, просто ходил из дома в офис, чтобы решить этот вопрос. С одной стороны мне звонили представители «Реала», с другой — «Барселоны». Оба президента говорили со мной. Я не мог рассуждать здраво. Я представлял себя играющим за оба клуба… Но потом моё сердце заговорило громче. В итоге я выбрал «Барселону», — приводит слова Неймара журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Неймар выступал в составе «Барселоны» с 2013 по 2017 год. За этот период он принял участие в 186 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 105 голами и 76 результативными передачами.