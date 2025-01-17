Кварацхелия находится в Париже и в ближайшее время пройдёт медосмотр для «ПСЖ» — Романо

Крайний нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия уже находится в Париже и в ближайшее время пройдёт медицинский осмотр перед подписанием контракта с «Пари Сен-Жермен», сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Кварацхелии из «Наполи» составит € 70 млн. Контракт нападающего с «ПСЖ» будет рассчитан до 2029 года.

В текущем сезоне чемпионата Италии 23-летний Хвича Кварацхелия провёл 17 матчей, в которых забил пять мячей и оформил три результативные передачи. Также на его счету одна игра в Кубке Италии. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.