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Кварацхелия находится в Париже и в ближайшее время пройдёт медосмотр для «ПСЖ» — Романо

Кварацхелия находится в Париже и в ближайшее время пройдёт медосмотр для «ПСЖ» — Романо
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Крайний нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия уже находится в Париже и в ближайшее время пройдёт медицинский осмотр перед подписанием контракта с «Пари Сен-Жермен», сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Кварацхелии из «Наполи» составит € 70 млн. Контракт нападающего с «ПСЖ» будет рассчитан до 2029 года.

В текущем сезоне чемпионата Италии 23-летний Хвича Кварацхелия провёл 17 матчей, в которых забил пять мячей и оформил три результативные передачи. Также на его счету одна игра в Кубке Италии. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.

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