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«Балтика» объявила о переходе полузащитника Максима Петрова

«Балтика» объявила о переходе полузащитника Максима Петрова
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Пресс-служба калининградской «Балтики» объявила о переходе полузащитника Максима Петрова, который ранее защищал цвета «Нефтехимика». Контракт между «Балтикой» и Петровым рассчитан до конца июня 2029 года.

«Максим является воспитанником «Локомотива, выступал за фарм-клуб железнодорожников, а 1 августа 2019 года дебютировал за главную команду. В августе 2022 года был отдан в аренду в Аланию, где провёл 21 матч и отметился тремя забитыми мячами и одним ассистом. В июне 2023 года Петров стал игроком «Нефтехимика». За нижнекамцев полузащитник провёл 55 матчей, забил восемь мячей и отдал три результативные передачи», — сказано в сообщении пресс-службы «Балтики».

«Балтика» занимает первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги нынешнего сезона. Команда Андрея Талалаева набрала 45 очков по результатам 21 матча. В первой игре после возобновления турнира «Балтика» сыграет с ярославским «Шинником». Матч состоится в начале марта.

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