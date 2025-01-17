Наумов считает, что уголовное дело по заявлению Федорищева ни к чему не приведёт

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на новости о том, что после заявлений губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в футболе было возбуждено уголовное дело.

«Федорищев — губернатор Самарской области. Когда губернатор заявляет такие вещи о коррупции, по ним могут заводиться уголовные дела. Но мне кажется, что это уголовное дело ни к чему не приведёт. Очень сложно доказать факт коррупции по истечении какого-то времени на основании слов одного из работников клуба. Если правоохранительным органам удастся доказать факт коррупции, это будет иметь частный характер. То есть коррупция не охватила 10 клубов и всю лигу, как говорил Федорищев. Это уголовное дело не закончится чем-то особенным. Это просто буря в стакане воды. Мне кажется, что ничего доказать будет невозможно. Коррупция — такая вещь, которую очень сложно доказать, тем более со слов. Её нужно ловить за руку.

То, что возбуждено уголовное дело, уже отрицательно сказывается на «Крыльях Советов». Безусловно, команда находится в очень тяжёлом положении. У них проблемы с финансами, а теперь ещё будет подорвано реноме клуба, если действительно будет доказан факт коррупции. Это могли говорить работники клуба, которые хотели просто распилить какую-то сумму: «Нам надо дать судьям 36 млн рублей, дайте нам их». Это очень сильный удар по «Крыльям Советов». Если уголовное дело будет доказано, клуб понесёт наказание вплоть до исключения из РПЛ. Но это будет сделано только на основании итогов следствия и решения суда. Если в суде докажут, что была коррупция в клубе, РФС должен отреагировать, и «Крылья» будут наказаны», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.