Ротенберг: «Локомотив» — единственный топ-клуб РПЛ, который делает ставку на воспитанников

Заместитель генерального директора по развитию молодёжного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг-младший ответил на вопрос о подборе состава тренерским штабом железнодорожников.

«Я думаю, это очень правильный подход. Только время покажет, насколько это принесёт результат. «Локомотив» на сегодняшний день – единственный топ-клуб, делающий ставку на своих воспитанников, что дорогого стоит. Я надеюсь, наши ребята покажут, что они достойны этого, покажут игру высокого уровня. Надеюсь, что они вернут болельщиков на стадион», — приводит слова Ротенберга «Советский спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» занимает четвёртое место с 35 очками. «Локомотив» — четвёртый. В зоне переходных матчей находятся «Химки» и «Факел». «Оренбург» и «Ахмат» занимают последние места в таблице.