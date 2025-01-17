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Ротенберг: «Локомотив» — единственный топ-клуб РПЛ, который делает ставку на воспитанников

Ротенберг: «Локомотив» — единственный топ-клуб РПЛ, который делает ставку на воспитанников
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Заместитель генерального директора по развитию молодёжного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг-младший ответил на вопрос о подборе состава тренерским штабом железнодорожников.

«Я думаю, это очень правильный подход. Только время покажет, насколько это принесёт результат. «Локомотив» на сегодняшний день – единственный топ-клуб, делающий ставку на своих воспитанников, что дорогого стоит. Я надеюсь, наши ребята покажут, что они достойны этого, покажут игру высокого уровня. Надеюсь, что они вернут болельщиков на стадион», — приводит слова Ротенберга «Советский спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» занимает четвёртое место с 35 очками. «Локомотив» — четвёртый. В зоне переходных матчей находятся «Химки» и «Факел». «Оренбург» и «Ахмат» занимают последние места в таблице.

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