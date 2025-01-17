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«Оренбург» объявил об уходе голкипера Алексея Кеняйкина

«Оренбург» объявил об уходе голкипера Алексея Кеняйкина
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Футбольный клуб «Оренбург» объявил о переходе 26-летнего голкипера Алексея Кеняйкина в ульяновскую «Волгу», выступающую во Второй лиге.

«В нашем городе Алексей обрёл семью и стал настоящим оренбуржцем! Коллектив ФК «Оренбург» благодарит Алексея за многолетнее сотрудничество и желает успешного продолжения карьеры. Побольше «сухарей», Лёха!» — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Вратарь находился в системе «Оренбурга» с 2017 года. Алексей начинал своё выступление с молодёжной команды и команды «Оренбург-2». За основной состав «Оренбурга» Кеняйкин провёл 50 матчей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в € 300 тыс.

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