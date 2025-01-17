«Унижаться не буду». Мостовой рассказал, почему не работает на «Матч ТВ»

Бывший игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал свою работу на телевидении в качестве эксперта. В частности, Мостовой отметил, что не знает, почему его не приглашают на «Матч ТВ».

– У вас нет нужды идти на «Матч ТВ» и работать экспертом?

– Это хорошая тема, давай затронем её. Я был экспертом на телевидении, когда «Матча» ещё не было. Но последние два года у меня нет этой работы. По каким причинам – не знаю. Но унижаться не буду. Некрасиво, что в нашей стране к действительно выдающимся людям, которые оставили след в спорте, так относятся, — сказал Мостовой.

Мостовой — бывший советский и российский футболист, полузащитник. Наибольшую известность Александру принесла игра за московский «Спартак». В составе красно-белых Александр дважды становился чемпионом СССР. Суммарно за «Спартак» Мостовой провёл 144 матча и забил 48 голов. Также Александр выступал за французский «Кан», португальскую «Бенфику», «Сельту» и «Алавес». Профессиональную карьеру футболиста Мостовой завершил посреди сезона-2004/2005. На то время россиянин выступал за испанский «Алавес».