Наумов: «Динамо» должно пригрозить Бителло отстранением, для бразильца это страшно

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов посоветовал московскому «Динамо», как поступить с бразильцем Бителло, который не явился на зимние сборы команды.

«С бразильцами очень часто возникают проблемы. Когда я работал в «Локомотиве», у меня с ними тоже были проблемы. В команде был такой полузащитник Шарлес, который подошёл ко мне и сказал: «Я завтра уезжаю домой». Я спросил его: «Как ты можешь посреди сезона уехать домой?» Он ответил: «А меня в клубе не любят». Его обидел водитель или переводчик.

Бразильцы — очень своеобразные люди, поэтому к ним нужен особый подход. Они очень сильно любят футбол, и с ними нужно работать. «Динамо» должно наказать Бителло. Клуб должен пригрозить ему дисквалификацией. Он должен одуматься, ведь для бразильца отстранение от футбола — это очень страшно. Представители игрока должны приехать в клуб и решить этот вопрос», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.