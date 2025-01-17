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Эрлинг Холанд подписал новый контракт с «Манчестер Сити» до 2034 года — The Athletic

Эрлинг Холанд подписал новый контракт с «Манчестер Сити» до 2034 года — The Athletic
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Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд продлил контракт с «горожанами» до лета 2034 года, сообщает The Athletic. Таким образом, форвард будет выступать в клубе ещё 9,5 лет.

По информации источника, все пункты о выкупе игрока, действовавшие ранее, удалены из нового контракта. Зарплата игрока станет самой большой в клубе. Сообщается, что это одно из самых дорогих соглашений в истории спорта.

24-летний Холанд в текущем сезоне сыграл 28 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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