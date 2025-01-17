Александр Тарханов: коррупционная ситуация сильно влияет на футболистов «Крыльев Советов»

Известный российский специалист Александр Тарханов высказался о последствиях коррупционного скандала в российском футболе после заявлений губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

«Не знаю, чем закончится уголовное дело по заявлению Федорищева. У нас всё делается очень долго. Если я бы был следователем, что-то бы сказал. Конечно, эта ситуация очень сильно влияет на футболистов «Крыльев Советов», особенно если что-то обнаружат. Однако пока только говорят, ничего ещё не обнаружили», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее стало известно, что по заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о связанных с судейством махинациях в футболе возбуждено уголовное дело о мошенничестве.