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Тарханов: «Динамо» нужно выгнать Бителло. Только так клуб покажет своё достоинство

Тарханов: «Динамо» нужно выгнать Бителло. Только так клуб покажет своё достоинство
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Известный отечественный тренер Александр Тарханов посоветовал московскому «Динамо», как поступить с бразильцем Бителло, который не явился на зимние сборы команды. Атакующего полузащитника хочет выкупить бразильский «Ботафого».

«Динамо» нужно выгнать Бителло и отобрать всё, что он получал. Только так клуб покажет своё достоинство. Что ещё нужно делать в таких ситуациях? Если он не хочет возвращаться в расположение команды, пускай. Я не думаю, что это суперфутболист, из-за которого нужно сильно переживать», — сказал Александр Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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