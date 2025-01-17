Тарханов: «Динамо» нужно выгнать Бителло. Только так клуб покажет своё достоинство

Известный отечественный тренер Александр Тарханов посоветовал московскому «Динамо», как поступить с бразильцем Бителло, который не явился на зимние сборы команды. Атакующего полузащитника хочет выкупить бразильский «Ботафого».

«Динамо» нужно выгнать Бителло и отобрать всё, что он получал. Только так клуб покажет своё достоинство. Что ещё нужно делать в таких ситуациях? Если он не хочет возвращаться в расположение команды, пускай. Я не думаю, что это суперфутболист, из-за которого нужно сильно переживать», — сказал Александр Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.