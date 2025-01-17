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«Бешикташ» объявил о начале переговоров с Сульшером

«Бешикташ» объявил о начале переговоров с Сульшером
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Турецкий «Бешикташ» объявил о начале переговоров с бывшим главным тренером «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннаром Сульшером.

«Наша компания начала переговоры с Уле-Гуннаром Сульшером на должность главного тренера основной футбольной команды», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Ранее сообщалось, что контракт норвежского специалиста с турецким клубом будет рассчитан до июня 2026 года.

Напомним, норвежский тренер находится без работы с ноября 2021 года. Последним клубом 51-летнего специалиста был английский «Манчестер Юнайтед». Норвежец возглавлял манкунианцев с декабря 2018 года. Ранее Уле-Гуннар Сульшер также работал в «Мольде» и «Кардиффе».

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