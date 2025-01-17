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В «Крыльях Советов» убеждены, что у клуба есть всё необходимое для восьмого места в РПЛ

В «Крыльях Советов» убеждены, что у клуба есть всё необходимое для восьмого места в РПЛ
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Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев заявил, что у самарской команды есть всё необходимое, чтобы занять восьмое место по итогам сезона Российской Премьер-Лиги. По состоянию на сегодняшний день «Крылья» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

«Цель на сезон понятна — это восьмое место в турнирной таблице, для её выполнения есть всё необходимое, команде необходимо показывать красивый футбол. И это не цель ради цели, каждый из ребят должен понимать, что делает это ради реализации своих профессиональных амбиций, себя как футболиста», — приводит слова Яковлева «РИА Новости Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» занимает четвёртое место с 35 очками. В зоне переходных матчей находятся «Химки» и «Факел». «Оренбург» и «Ахмат» занимают последние места в таблице.

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