Андрей Червиченко: на Бителло в «Динамо» можно поставить крест

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на возможный уход полузащитника Бителло из московского «Динамо». Ранее сообщалось, что интерес к Бителло проявляет бразильский «Ботафого».

«Динамо» нужно накладывать санкции на Бителло и разрывать контракт с компенсацией от футболиста. Понятно, что футболист, который не хочет возвращаться в расположение команды, не будет убиваться на поле за клуб. Пока нам никто не благоволит в процессе этих разбирательств — найдётся куча защитников Бителло.

«Динамо» нужно сразу подавать в суд в России и получать судебное решение на € 25 млн. Если его нельзя исполнить сразу, монотонно доставать и добивать, когда Бителло перейдёт в другой клуб. Также стоит обращаться в различные футбольные инстанции. Понятно, что на Бителло в «Динамо» можно поставить крест, но необходимо будет постоянно требовать € 25 млн со всех клубов, где игрок выползет через год, два, пять или 10. Нельзя оставлять эту историю в покое, чтобы всем было неповадно», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.