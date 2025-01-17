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«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Холандом до 2034 года

«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Холандом до 2034 года
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Английский «Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с норвежским нападающим Эрлингом Холандом до 2034 года.

«Эрлинг здесь, чтобы остаться! Мы с радостью объявляем, что Эрлинг Холанд продлил свой контракт с «Сити» до 2034 года», — говорится в заявлении пресс-службы клуба на странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что все пункты о выкупе игрока, действовавшие ранее, удалены из нового контракта. Зарплата игрока станет самой большой в клубе. Сообщается, что это одно из самых дорогих соглашений в истории спорта.

24-летний Холанд в текущем сезоне сыграл 28 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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