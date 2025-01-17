Червиченко: если идти по букве закона, «Крылья» не должны продолжать вторую часть РПЛ

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на возбуждение уголовного дела после заявлений губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе.

«Я так понимаю, что Федорищев вначале наговорил всякого, а потом, когда осознал уровень своего заявления, хотел откатиться, но уже не дали этого сделать. Столько нюансов возникает с этой ситуацией. Захотят ли в РФС такого скандала и разбирательств с вскрыванием всех нарывов и выплёскиванием всего негатива, или же пройдутся по верхам? Отдадут одного какого-то «барана» — и всё. Есть масса вариантов: от глубокой зачистки до поверхностной имитации законных действий.

Видно, что Федорищев не очень осведомлён. Меня удивляет, как губернатором может быть человек, который не до конца понимает, как работает юриспруденция. По большому счёту Федорищев своим заявлением признался, что «Крылья Советов» манипулировали результатом, раз возник долг. Соответственно, клуб должен быть отправлен в Первую лигу, то есть исключён из РПЛ с аннулированием очков.

Почему в процессе перерыва этого не происходит? Мы помним, как немецкие команды и даже «Ювентус» улетали в лигу ниже с огромными штрафами. Такое происходит везде, но у нас, как обычно, молчание от РФС. Если идти по букве закона, «Крылья Советов» не должны продолжать вторую часть РПЛ», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.