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Эрлинг Холанд выложил видео перед продлением контракта с «Манчестер Сити»

Эрлинг Холанд выложил видео перед продлением контракта с «Манчестер Сити»
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Норвежский нападающий Эрлинг Холанд выложил в социальной сети X (ранее Twitter) видео перед продлением контракта с «Манчестер Сити». Ролик заканчивается текстовым обращением: «Я здесь, чтобы остаться».

24-летний Холанд в текущем сезоне сыграл 28 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

По состоянию на сегодняшний день «Манчестер Сити» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Горожане» набрали 35 очков по результатам 21 матча.

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