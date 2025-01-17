Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Простите, я остаюсь». Холанд написал письмо защитникам после продления контракта с «Сити»

«Простите, я остаюсь». Холанд написал письмо защитникам после продления контракта с «Сити»
Аудио-версия:
Комментарии

Английский «Манчестер Сити» после объявления о продлении контракта с нападающим Эрлингом Холандом до 2034 года опубликовал видео, в котором норвежский форвард пишет письмо защитникам соперников.

«Дорогие защитники, я размышлял об этих последних годах вместе с вами. Как в любых отношениях, у нас были взлёты и падения. Это естественно. Да, у нас были сражения. Но благодаря вам я становился лучшей версией себя. Когда ситуация накаляется, нам всем нужно просто распустить свои волосы.

В любом случае в последнее время вокруг летало много разных слухов. Я осознал. Иногда вы можете не хотеть видеть меня рядом. Но я думаю, что мы нужны друг другу. Другими словами, вы дополняете меня. Так что всё, что я могу сказать: «Простите, я остаюсь», — говорит Холанд в видео на странице клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

Материалы по теме
Официально
«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Холандом до 2034 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android