«Простите, я остаюсь». Холанд написал письмо защитникам после продления контракта с «Сити»

Английский «Манчестер Сити» после объявления о продлении контракта с нападающим Эрлингом Холандом до 2034 года опубликовал видео, в котором норвежский форвард пишет письмо защитникам соперников.

«Дорогие защитники, я размышлял об этих последних годах вместе с вами. Как в любых отношениях, у нас были взлёты и падения. Это естественно. Да, у нас были сражения. Но благодаря вам я становился лучшей версией себя. Когда ситуация накаляется, нам всем нужно просто распустить свои волосы.

В любом случае в последнее время вокруг летало много разных слухов. Я осознал. Иногда вы можете не хотеть видеть меня рядом. Но я думаю, что мы нужны друг другу. Другими словами, вы дополняете меня. Так что всё, что я могу сказать: «Простите, я остаюсь», — говорит Холанд в видео на странице клуба в соцсети Х (ранее Twitter).