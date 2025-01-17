24-летний норвежский нападающий Эрлинг Холанд прокомментировал продление контракта с «Манчестер Сити». Стороны подписали рекордное соглашение на 9,5 года.

«Я очень рад подписанию нового контракта и возможности провести ещё больше времени в этом великом клубе. «Манчестер Сити» — особенный клуб, полный фантастических людей и потрясающих болельщиков, и это та среда, которая помогает раскрыть лучшие качества каждого.

Я также хочу поблагодарить Пепа Гвардиолу, его тренерский штаб, моих товарищей по команде и всех в клубе, ведь все они очень помогли мне за последние пару лет. Они сделали это место особенным, и теперь я буду в «Сити», несмотря ни на что!

Я хочу продолжать развиваться, работать над собой и делать всё возможное, чтобы помочь нам добиться большего успеха», — приводит слова Холанда официальный сайт «Манчестер Сити».