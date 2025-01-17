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Директор «Манчестер Сити» Бегиристайн высказался о новом контракте Холанда

Директор «Манчестер Сити» Бегиристайн высказался о новом контракте Холанда
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Директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн прокомментировал подписание нового контракта с нападающим Эрлингом Холандом. Норвежец заключил соглашение до 2034 года.

«Все в клубе очень рады, что Эрлинг подписал новый контракт. Тот факт, что он подписал контракт на столь длительный срок, демонстрирует нашу приверженность ему как игроку и его любовь к этому клубу. Он является одним из лучших нападающих в мире, но Эрлинг ещё очень молод и будет продолжать совершенствоваться под руководством Пепа и его тренерского штаба. Если он будет усердно работать, а я знаю, что так и будет, он создаст невероятное наследие в этом футбольном клубе», — приводит слова Бегиристайна официальный сайт «Манчестер Сити».

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