«Манчестер Сити» выложил фото с момента подписания Холандом нового контракта

Пресс-служба «Манчестер Сити» выложила фотографии с момента подписания нападающим Эрлингом Холандом нового контракта, который рассчитан до 2034 года.

Фото: ФК «Манчестер Сити»

Фото: ФК «Манчестер Сити»

Фото: ФК «Манчестер Сити»

Ранее сообщалось, что все пункты о выкупе игрока, действовавшие ранее, удалены из нового контракта. Зарплата игрока станет самой большой в клубе. Сообщается, что это одно из самых дорогих соглашений в истории спорта.

24-летний Холанд в текущем сезоне сыграл 28 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.