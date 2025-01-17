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Холанд объяснил, почему подписал контракт с «Манчестер Сити» на 9,5 года

Холанд объяснил, почему подписал контракт с «Манчестер Сити» на 9,5 года
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Норвежский нападающий Эрлинг Холанд объяснил, почему решил подписать контракт с «Манчестер Сити» на 9,5 года. По словам 24-летнего футболиста, такой договор позволяет ему быть спокойным по поводу будущего — теперь Холанд может полностью сконцентрироваться на футболе и саморазвитии.

«Я могу полностью сосредоточиться на том, чтобы становиться лучше, потому что уже точно знаю, что останусь здесь надолго. Я полностью сосредоточен на том, чтобы играть и улучшать себя. Я хочу, чтобы люди требовали от меня многого и оказывали на меня давление», — приводит слова Холанда официальный сайт «Манчестер Сити».

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